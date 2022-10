Sprunghafter Anstieg trifft Dieselfahrer hart / Dieselpreis stieg in einer Woche um über 13 Cent / Massive Erhöhung nach Opec+-Entscheidung nicht gerechtfertigt (FOTO)

München (ots) - Die Entscheidung der Opec+-Staaten zur Reduzierung der

Ölfördermenge am 5. Oktober hat eine Wende bei der Entwicklung der zuletzt

sinkenden Kraftstoffpreise eingeläutet. Binnen einer Woche stieg der

durchschnittliche Preis für einen Liter Diesel in Deutschland laut aktueller

ADAC Auswertung um 13,2 Cent auf 2,144 Euro. E10 verteuerte sich im gleichen

Zeitraum um rund 7,8 Cent auf 1,956 Euro je Liter.



Auch wenn Sondereffekte wie eine starke Heizölnachfrage und hoher Bedarf in der

Industrie als Gasersatz berücksichtigt werden müssen, ist der Sprung beim Diesel

in dieser Höhe laut ADAC nicht gerechtfertigt. Denn der Ölpreis stieg im

gleichen Zeitraum nur um zwei Dollar (Sorte Brent). Diesel ist aktuell fast 19

Cent teurer als E10, obwohl sein Steueranteil mehr als 20 Cent niedriger ist.