Reflex Advanced Materials schließt die Übernahme der Option auf das Graphitprojekt Ruby ab

12. Oktober 2022 – Vancouver, B.C. – Reflex Advanced Materials Corp. (ehemals Freedom Battery Metals Inc.) (CSE: FBAT) („Reflex“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den Abschluss des bereits zuvor angekündigten Erwerbs einer Option zur Übernahme einer 100%igen Beteiligung am Graphitprojekt Ruby bekannt zu geben, einem Projektgebiet, mit etwa 2.000 Acres und 96 staatlichen Bergbau-Claims in Beaverhead County (Montana, USA).

Das Grafitprojekt Ruby befindet sich im südwestlichen Teil des Gebirgszuges Ruby Range im Südwesten von Montana, etwa 14 Meilen (22 km) südöstlich der Stadt Dillon, Montana. Das Gebiet des Grafitprojekts Ruby besteht aus einer Kombination von privatem und öffentlichem Land mit einer Gesamtfläche von 1.944,76 Acres (787,02 Hektar) und umfasst 96 Bergbau-Claims mit einer Gesamtfläche von 1.763,82 Acres (713,80 Hektar). Jeder Bergbau-Claim umfasst Lagerstätten des Gangtyps und die Rechte zur Exploration, zum Abbau und zur Gewinnung von Mineralen auf dem Claim.

Paul Gorman, CEO von Reflex Advanced Materials, sagte: „Wir freuen uns sehr, dass das Unternehmen diese unglaublich vielversprechende Akquisition erfolgreich abgeschlossen hat. Vor allem, weil das Projekt Ruby ein ehemaliger Produzent in einer äußerst bergbaufreundlichen Region ist und Graphit in die Liste der kritischen Mineralien der USA aufgenommen wurde. Die Nachfrage nach strategischen Mineralien wie Lithium und Graphit in Nordamerika wächst jährlich, und Reflex ist gut positioniert, um diese Chancen voll auszuschöpfen.“

Gemäß einer Wertpapieraustauschvereinbarung vom 16. September 2022 (die „Vereinbarung“) zwischen Reflex, Broadstone Resources Inc. („Broadstone“) und einer Tochtergesellschaft von Broadstone („Subco“) hat Reflex alle ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Subco gegen die Ausgabe von 2.750.000 Stammaktien von Reflex (die „Gegenleistungsaktien“) an Broadstone und eine Barzahlung von $294.628,26 erworben (die „Übernahme“). Im Zusammenhang mit der Übernahme hat Subco Reflex seine Option auf den Erwerb einer 100%igen Beteiligung am Ruby Graphit-Projekt zugewiesen (die „Ruby-Option“).