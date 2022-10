JPMorgan bricht ein

JP Morgan markierte noch Ende 2021 bei 172,96 US-Dollar ein stolzes Verlaufshoch, allerdings hat die Aufwärtsdynamik bereits zuvor sichtlich abgenommen und führte in diesem Jahr geradewegs in einen Abwärtstrend. Dieser reichte in dieser Woche bis auf 101,85 US-Dollar abwärts, wodurch eine im November 2020 gerissene Kurslücke geschlossen werden konnte. Allem Anschein nach hat die Aktie aber Schwierigkeiten, einen Boden auszubilden, obwohl zahlreiche Unterstützungen aus Anfang 2020 durchaus das Potenzial dazu besitzen. Es wäre nicht verwunderlich, wenn bald wieder dynamische Kursgewinne aufgrund des Supports aus 2020 einsetzen.

Auf Überraschungen vorbereitet sein

Obwohl die Aktie von JP Morgan weiterhin Abwärtstendenzen in beschleunigter Form aufweist, sollte man nicht ohne eine Absicherung in den Markt beispielshalber in eine Short-Position eintreten. Potenzielle Ziele liegen nach Auflösung der vorausgegangenen Handelsspanne nun um 90,72 und darunter sogar um 87,10 US-Dollar für das Papier vor. Sollte eine schnelle Rückeroberung von mindestens 110,00 US-Dollar gelingen, wäre ein anschließender Anstieg an 116,00 US-Dollar nahezu vorprogrammiert. Die entscheidenden Hürden verlaufen allerdings um die beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 bei derzeit zwischen 124,68 und 126,84 US-Dollar herum.