CREDIT SUISSE stuft GIVAUDAN AG auf 'Negativ'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Givaudan nach Zahlen von 2900 auf 2400 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Das neue Kursziel resultiere aus der gesunkenen Bewertung der Wettbewerber, schrieb Analyst Samuel Perry in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Angesichts der Risiken im vierten Quartal und im kommenden Jahr laute die Einstufung für den Aromenhersteller weiterhin Underperform. Der Bewertungsaufschlag für die Aktie liege unterdessen rund neun Prozent unter dem historischen Vierjahres-Schnitt./mf/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2022 / 04:29 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Givaudan Aktie reagierte daraufhin mit einem Plus von +2,21 % auf 2.958EUR an der Börse Lang & Schwarz.