Der deutsche Gebrauchtwagenhändler Auto1 konnte seine Absatz- und Ankaufszahlen auch im dritten Quartal erhöhen: Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verkaufte das Unternehmen 4,5 Prozent mehr Fahrzeuge – insgesamt 163.500 Stück. Gemessen an der ersten Jahreshälfte hat sich das Absatzplus damit aber verlangsamt, im zweiten Quartal lag es noch bei etwa zwölf Prozent.

Seit seiner Gründung im Jahr 2012 erwirtschaftete das Unternehmen bisher keine Gewinne. Der Fokus der Geschäftstätigkeit von Auto1 liegt eher auf Wachstum als auf Profitabilität: Zwischen den Jahren 2020 und 2021 hat der Umsatz um zwei Drittel auf 4.775 Millionen Euro zugelegt. Für dieses Jahr schätzt das Portal Marketscreener ein Umsatzplus von 37 Prozent. Das vorhergesagte EBITDA, also der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen, für das laufende Jahr liegt derweil bei minus 169 Millionen Euro. Ziel ist es, bis zum vierten Quartal 2023 schwarze Zahlen zu schreiben und ab da ein profitables EBITDA zu erreichen.

Der Gebrauchtwagenhändler ist seit Februar 2021 an der Börse notiert. Am ersten Handelstag lag der Aktienkurs zeitweise bei 55 Euro – rund 45 Prozent höher als der Zuteilungskurs von 38 Euro je Stück. Seither hat der Titel aber massiv an Wert verloren: Aktuell kostet eine Aktie des Unternehmens 5,59 Euro. Das ist der tiefste Stand seit der Emission.

Analysten sind dennoch optimistisch: Laut Handelsblatt Börse bewerten sieben die Aktie positiv, neutrale und negative Stimmen gibt es keine. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 24,13 Euro. Analyst Marcus Diebel von der US-Investmentbank JPMorgan begründet seine Empfehlung damit, dass die Aktie angesichts langfristiger struktureller Wachstumsaussichten attraktiv sei. Als Reaktion auf die vorsichtigen Absatzprognosen für das dritte Quartal senkt er das Kursziel aber von 13,70 Euro auf 13 Euro. Er belässt seine Einstufung auf Overweight.

Die AUTO1 Group Aktie reagierte daraufhin mit einem Minus von -0,87 % auf 5,71EUR an der Börse Tradegate.

(sesch) für die wallstreet:online Zentralredaktion

