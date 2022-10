BERNSTEIN RESEARCH stuft DIAGEO auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Diageo von 3780 auf 3950 Pence angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die derzeitige Dollarstärke helfe vor allem den Spirituosenherstellern, schrieb Analyst Trevor Stirling in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zur Getränkebranche. Er aktualisierte seine Branchen-Schätzungen und berücksichtigte dabei neben Währungseffekten auch aktuelle Marktdaten. Außerdem verschob er den Bewertungszeitraum um drei Monate in die Zukunft./tih/nguVeröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2022 / 06:12 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2022 / 06:12 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie reagierte daraufhin mit einem Plus von 0,00 % auf 42,40EUR an der Börse Tradegate.