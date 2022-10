BARCLAYS stuft About You auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für About You von 5 auf 4,90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Onlinehändler sei trotz stärkerer Trends im September und Oktober noch nicht aus dem Gröbsten heraus, schrieb Analystin Emily Johnson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ag/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2022 / 19:18 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2022 / 04:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ABOUT YOU Holding Aktie reagierte daraufhin mit einem Plus von +1,47 % auf 6,20EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Emily Johnson

Analysiertes Unternehmen: About You

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 4,90

Kursziel alt: 5

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m