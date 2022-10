Hygieneunternehmen Hagleitner eröffnet deutsches Headquarter in Frankfurt am Main

Frankfurt am Main (ots) - Entrepreneur sieht Hygienekultur-Wende auf Deutschland

zukommen; für die Bundesrepublik steckt er sich und seiner Firma auch ein

Umsatzziel: 100 Millionen Euro bis 2032 pro Jahr



"Die Hygienekultur wird sich in den nächsten Jahren fundamental wandeln. Denn

bei Hygiene geht es nicht nur um Sauberkeit, sondern vor allem auch um

Gesundheit." Das sagt Entrepreneur Hans Georg Hagleitner. Der Österreicher hat

sich Frankfurt am Main ausgesucht, um die Geschicke seiner Firma in der

Bundesrepublik zu lenken: "Hygiene wird allgemein sichtbar und messbar sein;

betreten Sie einen Supermarkt, zeigt Ihnen ein Monitor: Heute hat sich in diesem

Supermarkt bereits 4.000-mal jemand die Hände desinfiziert. Damit sehen Sie

auch: Vor Ort bin ich sicher und gut aufgehoben." Das Hygieneunternehmen

Hagleitner hat am 12. Oktober 2022 in der Mainmetropole sein deutsches

Headquarter eröffnet. Der Muttersitz befindet sich in Österreich; dort wird

geforscht, entwickelt und produziert.