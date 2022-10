Aktuell hat sich der Kurs bis auf 32,23 Euro mehr als halbiert. Das ist kaum zu verstehen, denn der Logistikkonzern fährt Rekorde am laufenden Band ein. Jetzt haben die Bonner eine Anhebung der Gewinnprognose für 2022 angekündigt. Anläßlich der Zahlenvorlage für das dritte Quartal am 18. November. Bislang haben die Rheinländer eine Spanne für den operativen Gewinn (Ebit) von 7,6 bis 8,4 Milliarden Euro genannt. Am Montag hat die Deutsche Post bereits Vorab-Gewinnzahlen für das dritte Quartal vorgelegt, die die Erwartungen der Analysten übertrafen. Der operative Gewinn von Anfang Juli bis Ende September stieg gegenüber dem Vorjahr von 1,77 Milliarden auf 2,04 Milliarden. Die Post steht wie ein Fels in der Brandung. Auch wenn es vor Krisen nur so wimmelt. Corona, Ukraine, galoppierende Inflation, nach oben schießende Zinsen und Rezessionsängste. Per Saldo scheint der Logistikkonzern zu den Krisengewinnern zu gehören. Zuletzt zahlte der „Gelbe Riese“ eine Dividende in Höhe von 1,80 Euro, im kommenden Jahr könnten 2,00 Euro bezahlt werden. Beim aktuellen Kurs von 32,44 Euro macht das eine fürstliche Ausschüttungsrendite von 6,2%. Das KGV 7. Dumpingpreise! Zumal Logistik zu einer der interessantesten Wachstumsbranchen zählt. Insbesondere der Anteil des Onlinehandels hat noch viel Luft nach oben. Fazit: Kaufen!