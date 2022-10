Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hannover (ots) - Als Fachmann in Sachen Unternehmensfinanzen beschäftigt sichRobert Giebenrath intensiv mit dem Wachstum unterschiedlichster Firmen. Mitseinem Team von RG Finance im Rücken hilft er Unternehmern infinanzstrategischen Fragen. Im Folgenden verrät der Experte, warum Controller inder Unternehmensberatung mehr lernen können als beispielsweise in einem Konzernoder Start-up.Die Wahl des Arbeitgebers ist eine Entscheidung, die sorgfältig überlegt seinsollte. Dabei müssen verschiedene Punkte abgewägt werden. Neben allgemeinenAspekten, wie Benefits, der Weg zu Arbeit und dergleichen sollte dabei vor allemein Aspekt fokussiert werden: der Lernerfolg. Das gilt für jede Branchegleichermaßen und trifft so auch auf den Beruf des Controllers zu. "Darum sollteman sich stets die Frage stellen, wo man am meisten lernen kann", sagt RobertGiebenrath. Er ist Geschäftsführer der RG Finance und berät Unternehmen infinanzstrategischen Fragen. "Beziehen wir diese Frage bewusst auf die Positionals Controller, stellt sich also die Frage, wo dieser mehr lernt: Wenn er sichmit den Finanzen von lediglich einem Unternehmen beschäftigt oder aber mit jenensehr vieler Unternehmen." Die Antwort liegt auf der Hand: statt sich auf dieenge Sicht eines Unternehmens zu beschränken, sollten Controller die Weitsichtmehrerer Unternehmen in ihre Beschäftigung einbinden, denn so ergibt sich dergrößte Lerneffekt. Dies finden sie beispielsweise in der Unternehmensberatung.Warum die Unternehmensberatung für Controller also den weit größeren Lerneffektbietet als beispielsweise ein Konzern oder Start-up, hat Robert Giebenrath imFolgenden verraten.Was die Beschäftigung bei der Unternehmensberatung ausmachtDie Tätigkeit von Controller/innen ist eine Aufgabe mit Zukunftspotenzial. Dennneben der regelmäßigen Prüfung von Kennzahlen bietet das Controlling einewichtige Unterstützung für die Geschäftsleitung, um geschäftspolitischeEntscheidungen zu treffen. Wie gut steht das Unternehmen aktuell da? In welcheRichtung entwickelt es sich? Was kann getan werden, um die Lage künftig (nochweiter) zu verbessern? Mit diesen und weiteren Fragen setzt sich das Controllingauseinander.Natürlich mag die Beschäftigung als Controller in einem aufstrebenden Start-upoder einem großen Konzern sehr interessant klingen - das ist sie sicher auch.Doch eines wird dabei allzu oft vergessen: Was lerne ich bei meinerBeschäftigung dort? Welchen Mehrwert nehme ich mit? "Den Lerneffekt möchte ich