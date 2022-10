Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) -- Terminalschiff (FSRU) "Höegh Esperanza" soll ab Jahresende über WilhelmshavenFlüssigerdgas (LNG) importieren. Dabei sollen große Mengen Chlor insMeerwasser eingeleitet werden dürfen- Bundeswirtschaftsministerium hatte vermutlich Kenntnis von der geplantenBiozid-Einleitung und deshalb mit dem LNG-Beschleunigungsgesetz gezieltUmweltvorgaben außer Kraft gesetzt- Auch wenn LNG-Terminalschiffe in der Gaskrise einen Beitrag zur Sicherstellungder Versorgungssicherheit leisten können, müssen die Umweltschäden mit einerMinimierung des Schadstoffeintrags soweit wie möglich reduziert werden- DUH fordert bisher unterlassene Umweltverträglichkeitsprüfung unverzüglichnachzuholen und gesetzliche Ausnahme für schwimmende LNG-TerminalsabzuschaffenBeim Betrieb des schwimmenden LNG-Terminalschiffs (FSRU) "Höegh Esperanza" inWilhelmshaven sollen große Mengen an umweltschädlichem Chlor ins Meer geleitetwerden dürfen. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) fordert, die bisher unterlassenenUmweltverträglichkeitsprüfungen unverzüglich für alle geplanten LNG-Projektenachzuholen und den Betrieb nur zuzulassen, wenn der Eintrag von Bioziden aufdas absolut notwendige Minimum reduziert wird. Chlor wird als Biozid eingesetztund soll den Bewuchs der Regasifizierungsanlagen durch Muscheln oder Seepockenverhindern. Per Elektrochlorierung wird in den Seewassereinlässen der FSRU füreine kontinuierliche Abgabe von Hypochlorit gesorgt, in der Folge gelangt diesesBiozid in die Nordsee. Gerade wegen dieser Einleitung des Biozids hatte die"Höegh Esperanza" an ihrem vorherigen geplanten Einsatzort am Crib Point LNGProjekt im australischen Bundesstaat Victoria im Jahr 2021 keineBetriebserlaubnis erhalten. In der Umweltprüfung der dortigen Behörden, die derDUH vorliegt, war die "Esperanza" durchgefallen. Das gesamte LNG-Projekt wurdedaraufhin abgesagt.Die in Deutschland geplanten LNG-Terminalprojekte profitieren allesamt vonverschiedenen Ausnahmeregelungen, die im LNG-Beschleunigungsgesetz (LNGG)formuliert wurden. Für die schwimmenden Terminalschiffe zählt dazu auch dieStreichung zur verpflichtenden Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung.Durch weitere Änderungen im Wasserhaushaltsgesetz wurde jüngst festgelegt, dassauch die Einleitung schädlicher Abwässer in der Regel als unschädlich für dasjeweilige Gewässer gilt. Eine Pflicht zur individuellen Prüfung einer solchenEinleitung auf die Umwelt ist damit nicht mehr nötig. Dies hatte die DUH bereits