HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Nemetschek vor Zahlen zum dritten Quartal von 67 auf 50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Angesichts des schwächeren gesamtwirtschaftlichen Umfeldes und der beschleunigten Transformation der Marke Bluebeam in ein cloud-basiertes Abomodell dürften sich die Geschäfte des Bausoftwarespezialisten etwas abgekühlt haben, schrieb Analystin Nicole Winkler in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Die Jahresziele jedoch erschienen weiterhin erreichbar./la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2022 / 08:04 / MESZ

Die Nemetschek Aktie reagierte daraufhin mit einem Minus von -1,36 % auf 46,33EUR an der Börse Tradegate.