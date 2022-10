Alpha Copper schließt die Sommerbohrungen im Projekt Indata ab

VANCOUVER, British Columbia, 12. Oktober 2022 -- Alpha Copper Corp. (CSE: ALCU) (OTC: ALCUF) (FWB: PP0) („Alpha“, „Alpha Copper“ oder das „Unternehmen“), eine im Rohstoffsektor tätige Organisation, die gegründet wurde, um über die Exploration und den Ausbau von Rohstoffprojekten Werte zu generieren, berichtet heute zeitgerecht über das vor kurzem abgeschlossene Sommer-Diamantbohrprogramm in seinem Kupfer-Gold-Projekt Indata.

Das Konzessionsgebiet befindet sich im Bereich der Gesteinsformation, die sich zu beiden Seiten des Quesnel-Terrans aus dem Mesozoikum und der Cache Creek-Gruppe aus dem Paläozoikum erstreckt. Das Projekt Indata befindet sich 240 Kilometer nordwestlich von Prince George, 88 Kilometer westlich des Centerra-Bergbaubetriebs Mount Milligan und 16 Kilometer südlich der von Northwest Copper betriebenen Projekte Kwanika und Stardust.

Das mehrere Wochen dauernde Sommerbohrprogramm 2022 im Projekt Indata wurde Mitte September abgeschlossen. Die insgesamt dreizehn gebohrten Löcher mit einer Gesamtlänge von 2.140 Meter konzentrierten sich vor allem auf den kupferführenden Porphyr, Karbonatverdrängungslagerstätten (CRD) und Quarzgangziele.

Eine kupferführende Porphyrmineralisierung wurde in sechs der 2022 gebohrten Löcher vorgefunden, sowohl in der Zone Lake als auch in einem neuen Areal 500 Meter weiter südlich. Die Mineralisierung steht mit einer ausgedehnten Verkieselung und Biotitalterierung in Verbindung, die in chloritalteriertes Andesit- und Dioritgestein aus der Zeit zwischen Trias und Jura eingebettet ist. Frühere Bohrergebnisse aus der Zone Lake berichten über einen 27 Meter breiten Abschnitt mit durchschnittlich 0,27 % Cu in Bohrloch 08-I-01 und einen 148,2 Meter breiten Abschnitt mit 0,2 % Cu in Bohrloch 98-4, in dem auch ein Teilabschnitt von 24,1 Metern mit 0,37 % Cu enthalten ist. Die Zone Lake ist aktuell in allen Richtungen für eine Erweiterung offen.