Die Medi-Globe Group ist auf Expansionskurs in China / Niederlassung in Peking eröffnet und Jason Shen zum Country Manager China ernannt (FOTO)

Rohrdorf/Achenmühle (ots) - Im Zuge ihrer internationalen Wachstumsstrategie ist

die Medi-Globe weiterhin auf Expansionskurs und eröffnet nun auch in China eine

eigene Niederlassung in Peking. Um die Präsenz in China konsequent weiter

auszubauen wurde Jason Shen, MBA, nun zum Country Manager China ernannt.



Jason Shen ist ein Medizintechnik-Spezialist mit 20jähriger operativer und

Management- Erfahrung. Nach Stationen bei Nucletron (Asia Pacific) Ltd., Varian

Medical Systems Inc. und CNNC Accuray Medical Technology Co., Ltd. verantwortet

der studierte Master of Business Administration und Bachelor of Mechanical

Engineering für die Medi-Globe Group nun das chinesische Geschäft. In seiner

neuen Position als Country Manager China berichtet Jason Shen an Martin Kropf,

Director Sales International bei der Medi-Globe Group und Geschäftsführer der

Medi-Globe China.