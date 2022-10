KELLOGG stärkt Engagement zum Schutz gesunder Nahrungsmittel

- KELLOGG beteiligt an Initiative von Too Good to Go gegen Verschwendung von

Lebensmitteln

- "Oft länger gut"-Kennzeichnung auf allen Packungen der Special K Produktrange

- Partnerschaft mit brotZeit e.V. für ausgewogenes Frühstück an 170 Schulen



Im Vorfeld des Welternährungstages am 16. Oktober 2022 gibt KELLOGG eine

Teilnahme an der "Oft länger gut"-Initiative von Too Good to Go bekannt. Too

Good to Go ist Anbieterin der gleichnamigen App zur Bekämpfung von

Lebensmittelverschwendung. Das "Oft länger gut"-Label wird deutschlandweit auf

allen Packungen der Special K Produktrange erscheinen und dazu beitragen, dass

Verbraucher*innen die Qualität von Lebensmitteln überprüfen, bevor sie sie

wegwerfen, bei denen das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten ist. Mit dieser

Maßnahme absolviert KELLOGG einen weiteren Schritt auf ihrem Weg zu dem

selbstgesteckten Ziel, die Lebensmittelverschwendung bis 2030 zu halbieren - was

im Einklang mit entsprechenden Zielsetzungen der EU und der UN steht. (1) Seit

langem ist KELLOGG daher auch Partner der Tafeln Deutschland e.V., die sich

schon viele Jahre dafür einsetzen, überschüssige Lebensmittel zu retten.