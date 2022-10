Bundesbauabteilung der Oberfinanzdirektion NRW besetzt Referatsleitung neu - Bewerbung bis 13. November 2022

Hamburg (ots) - Leitung des Baulenkungsreferat für Steuerung von Bundesprojekten

verschiedener Ministerien gesucht



Die Bundesbauabteilung der Oberfinanzbehörde in Nordrhein-Westfalen leitet und

verantwortet die Bauvorhaben der Bundesrepublik Deutschland in NRW und arbeitet

in verschiedenen Projekten mit Bundesbehörden und Ministerien zusammen. In

diesem Zuge obliegt dem Baulenkungsreferat auch die Fachaufsicht über die Bau-

und Liegenschaftsbetriebe in NRW, welche die Projekte operativ umsetzen.



Aktuell sucht die Oberfinanzdirektion als Teil der Landesfinanzverwaltungen in

NRW eine neue Leitung des Baulenkungsreferats (https://www.kontrast-gmbh.de/de/s

telle/stellenausschreibung-oberfinanzdirektion-referatsleitung/1490/) (m/w/d)

und wird dabei von der Hamburger Headhunting Agentur Kontrast Personalberatung

GmbH (https://www.kontrast-gmbh.de/de/headhunting/oeffentlicher-dienst/)

unterstützt.