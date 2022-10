AACHEN, Deutschland, 12. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Geotab , ein weltweit führender Anbieter von IoT- und vernetzten Transportlösungen, stellte heute die Ergebnisse seines Emissionsberichts 2021 vor. In diesem beschreibt das Unternehmen, wie sich sein CO 2 -Ausstoß in den vergangenen zwei Jahren entwickelt hat. Aus dem Emissionsbericht 2021 gehen folgende Entwicklungen hervor:

Im Vergleich zu den Werten von 2019 konnte Geotab 2021 seinen CO 2 e-Ausstoß erfolgreich um 14 Prozent senken.

Im Hinblick auf Scope 1-, 2- und 3-Emissionen erreichte Geotab 2021 folgende Werte:

Scope 1-Emissionen*: Rückgang um sechs Prozent



Scope 2-Emissionen*: Rückgang um 21 Prozent



Scope 3-Emissionen*: Rückgang um 14 Prozent

Zwischen 2019 und 2021 konnte Geotab den Gesamtwert der Scope 1-, 2- und 3-Treibhausgasemissionen um 6.129 Tonnen CO 2 e senken.

Somit liegt Geotab weiterhin im Zeitplan, um seine Emissionsziele zu erreichen: CO 2 e-Reduzierung um 50 Prozent bis 2030 sowie das Erreichen von Netto-Null bis 2040

Vor dem Hintergrund der Pandemie verzeichnete Geotab 2020 einen signifikanten Rückgang der CO 2 -Emissionen. Das lag unter anderem daran, dass Mitarbeiter aufgrund von Homeoffice seltener zum Büro pendeln mussten und weniger Geschäftsreisen angetreten sind. Während 2021 die Geschäftswelt langsam zur Normalität zurückkehrte und die Wirtschaft weltweit wieder angekurbelt wurde, behielt Geotab seine Klimaziele stets im Blick. Proaktive Nachhaltigkeitsprogramme haben ebenfalls einen positiven Einfluss auf den CO 2 e-Ausstoß. So bietet das Unternehmen den Mitarbeitern einen Zuschuss beim Kauf von elektrischen Fahrzeugen, schafft Anreize zum Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel und ermöglicht es, mit flexiblen Homeoffice-Regeln die Anzahl der Geschäftsreisen und die Pendelzeiten zu verringern.

Die Reduktionsziele des Unternehmens wurden von der Science Based Targets Initiative (SBTi) validiert. Zudem ist Geotab Unterzeichner des Climate Pledge . Darüber hinaus schloss sich Geotab einigen Initiativen an, um den CO 2 -Ausstoß zu senken – darunter: Science Based Targets Initiative , We Mean Business Coalition und Race to Zero . Als Mitglied dieser Initiativen hat sich Geotab dazu verpflichtet, jährlich über die Entwicklungen seiner Treibhausgasemissionen zu berichten.