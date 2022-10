PRAG (dpa-AFX) - Die EU-Kommission hat ein konkretes Konzept angekündigt, um den Gaspreis in Europa zu begrenzen. "In der kommenden Woche wird die Kommission ein neues Paket mit Vorschlägen präsentieren", sagte Energiekommissarin Kadri Simson am Rande eines Treffens der für Energie zuständigen Minister am Mittwoch in Prag. Das Paket werde sich auf vier Bereiche stützen: den Gasverbrauch senken, Solidarität zwischen den EU-Staaten, einen Eingriff bei den Gaspreisen und gemeinsame Gaseinkäufe. Die EU müsse gemeinsam handeln, und Vorhaben müssten auf einem breiten Konsens beruhen.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sagte am Nachmittag in Berlin, eine Einigung der EU-Staaten sei zum Greifen nahe. Am Morgen hieß es noch vom italienischen Minister für ökologischen Wandel, Roberto Cingolani: "Wir sind uns einig bei der Diagnose. Über die Therapie wird noch diskutiert." Viele EU-Staaten hatten gefordert, den Preis von Gas zu deckeln - dafür gibt es verschiedene Vorschläge.