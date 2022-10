Auch Canopy Growth „ruckte“ zuletzt infolge der Initiative des US-Präsidenten Biden kurzzeitig an. Doch der Zauber verflog schnell. Ein kurzes Aufbäumen; mehr war nicht zu verzeichnen. An der heiklen charttechnischen Verfassung der Aktie hat sich dadurch nichts geändert.

Bereits in unserer letzten Kommentierung zu Canopy Growth von Mitte September hieß es unter anderem „[…] Canopy Growth drehte Mitte Juli im Bereich von 2,1 US-Dollar nach oben ab. Mit dem Ausbruch über das Widerstandsniveau von 3,2 US-Dollar manifestierte sich das Erholungsszenario. Zudem wurde damit der Weg in Richtung 4,0 US-Dollar geebnet. Die Aktie erreichte zügig den Widerstandsbereich um 4 US-Dollar, verpasste es aber, entscheidend darüber hinwegzusetzen. Aktuell konsolidiert Canopy Growth diesen Vorstoß. […] Kurzum. Canopy Growth befindet sich unverändert in einer überaus schwierigen und herausfordernden Lage. Das Zahlenwerk offenbarte einmal mehr Schwächen. Aus charttechnischer Sicht wäre es eminent wichtig, wenn es Canopy Growth gelingen würde, den Widerstandsbereich um 4,3 US-Dollar auszuhebeln. Sollte dieses gelingen, wäre das in puncto Bodenbildung ein erster wichtiger Meilenstein. Obacht ist hingegen geboten, sollte die Aktie noch einmal unter die Unterstützung um 3,2 US-Dollar abtauchen.“