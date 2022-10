Mit Spannung wurden die aktuellen Quartalsergebnisse von Tilray Brands erwartet. Wie ist das Unternehmen in das neue Geschäftsjahr gestartet? In der Vergangenheit wusste Tilray in puncto Finanzergebnisse bekanntlich nicht immer (vollends) zu überzeugen.

Schauen wir uns ein paar Eckpunkte aus dem aktuellen Zahlenwerk von Tilray Brands an, das das Unternehmen am 07. Oktober vorlegte. Wir vergleichen die Daten des 1. Quartals des Fiskaljahres 2023 (3-Monatszeitraum zum 31.08.2022) mit den Daten des 4. Quartals des Fiskaljahres 2022 (3-Monatszeitraum zum 31.05.2022).

Tilray Brands wies für das 1. Quartal 2023 einen Nettoumsatz in Höhe von 153,211 Mio. US-Dollar aus, nach 153,325 Mio. US-Dollar im 4. Quartal 2022. Tilray verzeichnete somit stagnierende Umsätze. Das Unternehmen gab für den aktuellen Berichtszeitraum einen Nettoverlust in Höhe von -65,794 Mio. US-Dollar an, nach einem Nettoverlust in Höhe von -457,800 Mio. US-Dollar im 4. Quartal 2022. Tilray Brands wies das adjustierte EBITDA für den 3-Monatszeitraum zum 31.08.2022 mit 13,531 Mio. US-Dollar aus; nach 11,504 Mio. US-Dollar im Vorquartal (3-Monatszeitraum zum 31.05.2022).

Charttechnik. Im oberen Chart ist gut der kurze, knackige Kursanstieg zu erkennen, der sich infolge der Aussagen des US-Präsidenten in der letzten Woche einstellte. Allerdings ist auch der kurze, knackige Kursrücksetzer gut zu erkennen, der sich infolge der allgemeinen Ernüchterung daraufhin zügig einstellte und der Tilray Brands wieder auf die 3,0 US-Dollar bzw. bereits darunter führte. Die Aktie erreicht damit die „heiße Zone“. Der Bereich 3,0 US-Dollar / 2,65 US-Dollar stellt die zentrale Unterstützungszone dar, die tunlichst nicht unterschritten werden sollte.

Kurzum. Für Tilray muss es nun darum gehen, die Zone Bereich 3,0 US-Dollar / 2,65 US-Dollar erfolgreich zu verteidigen. Scheitert das Unterfangen, ist Obacht geboten. In diesem Fall könnte weiterer Abgabedruck aufkommen. Um aus charttechnischer Sicht die Bodenbildung voranzubringen, bedarf es Akzente auf der Oberseite; beispielsweise eines Ausbruchs über die Zone 4,0 US-Dollar / 4,5 US-Dollar. Die sehr durchwachsenen Quartalsergebnisse gaben keinen Anlass, einen solchen Vorstoß zu lancieren.