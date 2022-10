Jazz Pharmaceuticals fand durch die milliardenschwere Übernahme von GW Pharmaceuticals Eingang in den Cannabis-Sektor. Damit ergänzte das Unternehmen die ohnehin bereits ansehnliche Produktpipeline. Das von GW Pharmaceuticals entwickelte cannabidiolbasierte Präparat Epidiolex/Epidyolex erweist sich mittlerweile für Jazz Pharmaceuticals als robuster Umsatzbestandteil; wie auch die Anfang August präsentierten Q2-Daten beleg(t)en.

Die Aktie des irischen Biotechnologieunternehmens Jazz Pharmaceuticals befindet sich aktuell auf der Suche nach einem tragfähigen Boden. Und diese Suche befindet sich derzeit in einer wichtigen, womöglich richtungsweisenden Phase.

Bleiben wir gleich bei den aktuellen Q2-Daten. Jazz Pharmaceuticals konnte den Umsatz im 2. Quartal 2022 auf 932,878 Mio. US-Dollar steigern. Im 1. Quartal 2022 betrug der Umsatz 813,721 Mio. US-Dollar. Epidiolex/Epidyolex trug mit 175,3 Mio. US-Dollar zur Umsatzentwicklung im 2. Quartal bei; nach 157,9 Mio. US-Dollar im 1. Quartal. Der Gewinn belief sich im aktuellen Berichtszeitraum konzernweit auf 34,665 Mio. US-Dollar; nach 1,647 Mio. US-Dollar im 1. Quartal 2022. Jazz Pharmaceuticals gab den bereinigten Gewinn für das 2. Quartal 2022 mit 305,465 Mio. US-Dollar an; nach 261,934 Mio. US-Dollar im 1. Quartal 2022.

Im Rahmen der Zahlenveröffentlichung bestätigte Jazz Pharmaceuticals die Umsatzerwartung für das Gesamtjahr und prognostiziert unverändert einen Umsatz in Höhe von 3,500 Mrd. US-Dollar bis 3,700 Mrd. US-Dollar.

Der obere Chart zeigt deutlich, dass Jazz Pharmaceuticals Ende September eine heikle Situation zu überstehen hatte, als die Aktie deutlich unter die eminent wichtige Unterstützung von 130 US-Dollar lief. Letztendlich kam Jazz Pharmaceuticals im Bereich von 125,3 US-Dollar zum Stehen und lancierte im Anschluss eine Erholung. Mit der zügigen Rückeroberung der 130 US-Dollar gelang Jazz Pharmaceuticals ein erster Achtungserfolg, doch der so wichtige Sprung über den Widerstand von 140 US-Dollar blieb der Aktie verwehrt. Doch genau eines solchen Vorstoßes bedarf es, um die Bodenbildung entscheidend voranzubringen.

Kurzum. Jazz Pharmaceuticals muss in den kommenden Tagen / Wochen nachsetzen und einen Vorstoß über die 140 US-Dollar lancieren. Sollte es hierzu kommen, würde sich der Aktie weiteres Aufwärtspotential in Richtung 150 US-Dollar eröffnen. Das, was aus charttechnischer Sicht allerdings nicht passieren darf, ist ein Rücksetzer unter das Niveau des letzten Verlaufstiefs (125,3+ US-Dollar). Sollte es hierzu kommen, wäre das Thema Bodenbildung erst einmal vom Tisch.