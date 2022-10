Ascend expandiert weiter in neue Märkte und präsentiert das HiDura(TM) MED-Portfolio

Houston, Texas (ots/PRNewswire) - Ascend Performance Materials kündigte heute

%252F%26a%3DHiDura&a=HiDura (TM) ein neues Portfolio an PA-6.6-Harzen

(Nylonharze) für den medizinischen Gebrauch und technischen Materialien für den

Gesundheitsmarkt an.



HiDura(TM) MED-Produkte erfüllen die Prüfkriterien der ISO 10993-5 und 10993-10

und können in einer Vielzahl von Anwendungen im Gesundheitswesen eingesetzt

werden, unter anderem: