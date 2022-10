Rezession? Nicht bei diesen Unternehmen

Die Worte von Fed-Chef Powell waren deutlich: Eine Rezession wird in Kauf genommen, wenn dies zur Bekämpfung der hohen Inflationsraten nötig ist. Für den breiten Aktienmarkt eine denkbar schlechte Botschaft. Doch es gibt auch Ausnahmen. Ganz allmählich biegt das Börsenjahr auf die Zielgerade ein und Analysten arbeiten an ihren Prognosen für 2023. Für uns haben die Kursziele reinen Unterhaltungswert, denn niemand hat eine Glaskugel auf dem Schreibtisch. 2020 machte die Corona-Krise schon nach wenigen Wochen jeden Ausblick hinfällig, dieses Jahr war es der Krieg in der Ukraine und das stärkste geldpolitische Bremsmanöver der US-Notenbank seit Anfang der 1980er-Jahre.

„Zu viel für den Aktienmarkt“, meint Ricardo Evangelista, Senior Analyst bei ActivTrades. „Die wichtigsten globalen Indizes stehen zum Ende des dritten Quartals zwischen 20 bis 30 Prozent im roten Bereich“, ergänzt Evangelista. Ein konjunktureller Abschwung scheint daher eingepreist, aber keine scharfe Rezession. Von daher ist auch ein Vergleich mit den Baissen 2000/2003 und 2007/2009 noch nicht gegeben, selbst die Bewertung stellt kein zwingendes Kaufargument dar.