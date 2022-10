CREDIT SUISSE stuft GSK auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat die Einstufung für GSK vor Zahlen zum dritten Quartal des Pharmakonzerns auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1430 Pence belassen. Er habe seine Schätzungen bezüglich der Entwicklungen der Wechselkurse anhand der Markterwartungen aktualisiert, schrieb Analystin Jo Walton in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So dürfte in diesem und dem kommenden Jahr das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar weniger wert sein als ursprünglich angenommen./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2022 / 13:56 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GSK Aktie reagierte daraufhin mit einem Plus von +1,01 % auf 15,75EUR an der Börse Tradegate.