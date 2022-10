Seit 2008 über 1 Million verhinderte Wohneigentümer

Sperrfrist: 12.10.2022 15:30

Berlin (ots) - Die Zahl der Ersterwerber von Wohneigentum ist laut einer neuen

Kurzstudie im Trend seit Jahren rückläufig. LBS-Verbandsdirektor: Die

Bundesregierung steuert mit ihrer Wohnungspolitik nicht angemessen dagegen





Immer weniger Menschen in Deutschland schaffen den Sprung in die eigenen vierWände. Im Jahr 2020 zogen nach Berechnungen des Berliner Forschungsinstitutsempirica nur noch rund 370.000 Haushalte aus einer gemieteten Wohnung in einEigenheim oder eine Eigentumswohnung um - gut 90.000 weniger als gemessen anfrüheren Jahren zu erwarten gewesen wären.Da die amtliche Statistik keine Auskunft darüber gibt, wie vielen Menschen esjährlich gelingt, erstmals Wohneigentum zu erwerben, hat empirica dies imAuftrag der Landesbausparkassen (LBS) anhand von Daten aus demSozio-oekonomischen Panel (SOEP) rückblickend bis zum Jahr 1990 ermittelt. Umbeurteilen zu können, in welchen Zeiten die Wohneigentumsbildung besondersschwierig oder eher leicht war, wurde die Zahl der Ersterwerber-Haushaltezusätzlich ins Verhältnis zur Entwicklung der typischen Zielgruppe der 30- bis50-Jährigen gesetzt.Das Ergebnis: In den Jahren von 2008 bis 2020 gelang der Ersterwerb vonWohneigentum deutlich seltener als im konjunkturell unauffälligenReferenz-Zeitraum 2003 bis 2007. Lag die Relation in diesen Jahren beidurchschnittlich 2,2 Prozent der 30- bis 50-Jährigen, waren es ab dem Beginn derFinanzkrise 2008 zumeist weniger als 2 Prozent. Einen Tiefpunkt markiert dasJahr 2017 mit 1,5 Prozent beziehungsweise 316.000 Ersterwerbern, aber auch 2020betrug die Quote gerade einmal 1,8 Prozent. In den 1990ern Jahren dagegen wareine Relation von um die 2,5 Prozent üblich.Axel Guthmann, LBS-Verbandsdirektor, zu den Gründen für die schwächelndeEigentumsbildung: "Die Ersterwerberzahlen waren in den vergangenen Jahren vorallem deshalb so niedrig, weil immer weniger Haushalte das nötige Eigenkapitalzur Finanzierung der stark gestiegenen Bau- und Kaufpreise aufbringen konnten.Noch Schlimmeres hat letztlich wohl das Baukindergeld verhindert."Durchschnittlich fiel die Wohneigentumsbildung zwischen 2008 und 2020 um gut84.000 Ersterwerber-Haushalte pro Jahr zu niedrig aus. "Deutschland blickt damitauf die traurige Bilanz von mehr als 1 Million verhinderte Wohneigentümer binnen13 Jahren zurück", ordnet Guthmann das zentrale Ergebnis der Kurzstudie ein."All diese Menschen belasten den Mietwohnungsmarkt nun noch zusätzlich."Vor diesem Hintergrund sind die Pläne der Bundesregierung für eine Neujustierung