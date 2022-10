Stuttgart (ots) - Ein Viertel der Deutschen hört regelmäßig Podcasts, ergab eine

Umfrage für den Online-Audio-Monitor 2020. Dieses Medium wird immer beliebter

und eignet sich nicht nur als Freizeitaktivität für seine Produzenten und deren

Publikum. Es ist auch ein lohnenswertes Marketinginstrument für Klein- und

Mittelstandunternehmen.



Für Kunden können sie einen Mehrwert bieten, zumal der Konsum normalerweise

kostenlos ist. Mittelständler profitierten trotz dieser Tatsache davon, weiß

Robert Kris. Der Unternehmensberater unterstützt mittelständische Unternehmen

als Geschäftsführer der Social Media Schwaben dabei, ihre Reichweite in sozialen

Medien zu erhöhen. Welche Vorteile sich aus dem Betreiben eines Podcasts

ergeben, verrät der Experte im Folgenden.





1. Der technische Aufwand ist überschaubarFür die Produktion eines Podcasts entstehen für die Unternehmen nur geringeKosten und ein überschaubarer Aufwand. Benötigt wird lediglich ein gutesMikrofon und eine leistungsfähige Software. Der zeitliche Aufwand begrenzt sichauf das Einsprechen der Folgen und ist damit weit weniger aufwendig alsbeispielsweise die Produktion eines Videos, da lediglich eine Audiodatei ineiner hohen Qualität erstellt werden muss. Diese wird dann bei bekanntenPlattformen wie Spotify oder Apple gehostet. Unternehmen, die ohnehin Videoserstellen, haben einen noch geringeren Aufwand. Sie können die Tonspur einfachseparieren und noch einmal für den Podcast verwenden. Damit lässt sich dieReichweite einer Produktion deutlich steigern. Dieses Marketinginstrument istsomit enorm effizient.2. Kaufkräftige Zielgruppen erreichenDas Angebot an Audiodateien interessiert bei Weitem nicht nur Menschen, dieUnterhaltung suchen. Inhaltsreiche Podcasts haben eine hohe Relevanz fürMenschen in hohen Positionen und mit einem guten Einkommen. Sie hören dieProduktionen, während sie auf einen Geschäftspartner warten oder mit dem Zug zueinem Termin unterwegs sind. Für Unternehmer heißt das, dass sie mit PodcastsEinkaufsmanager, Firmeninhaber und -leiter optimal erreichen können - und dasohne dafür einen enormen Aufwand betreiben zu müssen.3. Ideales Medium, um Vertrauen aufzubauenEiner der wichtigsten Impulse für eine Kaufentscheidung ist Glaubwürdigkeit.Hier leistet ein gut gemachter Podcast wertvolle Dienste. Zuhörer konsumierenhäufig stundenlang Beiträge. Damit sie das bei einem bestimmten Hoster tun,müssen sie diesem ein hohes Vertrauen entgegenbringen. Wenn das erreicht ist,bringt dies positive Effekte, wenn aus dem Hörer ein Interessent wurde. Er istbei der Kontaktaufnahme gut informiert, was den Verkaufsprozess vereinfacht. Es