Orderly Network führt am 11. Oktober sein Mainnet ein

Nassau, Bahamas (ots/PRNewswire) - Mit der öffentlichen Einführung wird die

dezentrale Börse WOOFi DEX gestärkt und der Strategieplan vorgestellt



Orderly Network, eine robuste dezentrale Handelsinfrastruktur, die

genehmigungslosen Spot- und Futures-Orderbuchhandel bietet und auf der

NEAR-Blockchain aufbaut, führt am 11. Oktober sein Mainnet ein. Der geplante

Start wird die dezentrale Börse WOOFi DEX mit der Orderbuch-Infrastruktur von

Orderly ausrüsten und professionellen Händlern Zugang zu hoher Liquidität

ermöglichen.





"Dieser Start folgt auf unser erfolgreiches Testnetz, das in nur zehn Wochenüber 75.000 Nutzer, ein WOOFi DEX-Volumen von 2,2 Milliarden US-Dollar und764.000 On-Chain-Transaktionen generierte. Beginnend mit WOOFi DEX werden wireine Handelsinfrastruktur auf dem Niveau von zentralisiertenFinanzdienstleistungen anbieten, indem wir die Erfahrungen unseres InkubatorsWOO Network und von NEAR beim Aufbau von Handelsplattformen und dezentralenBörsen nutzen", sagte Ran Yi, Mitbegründer von Orderly Network.Zusammen mit der Einführung hat Orderly Network auch seinen Strategieplan fürInnovationen vorgestellt, die in die Infrastruktur einfließen werden. Dazugehören unter anderem Perpetual Swaps , ein On-Chain-Orderbuch, einCommunity-Pool, Kreditvergabe und -aufnahme sowie Swap-Funktionen."Wir haben auch unsere Roadmap skizziert, die auf unser Ziel ausgerichtet ist,eine äußerst robuste Liquiditätsschicht-Infrastruktur bereitzustellen, auf deralle dApps (dezentralen Apps) aufbauen können. Die Schritte, die wirunternehmen, werden die Eintrittsbarriere für die Entwicklung vonDeFi-Anwendungen (Anwendungen von dezentralisierter Finanzierung) weiter senkenund gleichzeitig das Gesamtangebot von DeFi auf NEAR vorantreiben", sagte Yi."Wir freuen uns über den Start des Mainnets von Orderly Network auf NEAR", sagteNEAR-Mitbegründer Illia Polosukhin. "Orderly verfolgt einen einzigartigenAnsatz, indem es die Selbstverwahrung und die Zusammensetzbarkeit zu einer DEXbringt, während die Anwendererfahrung an der Börse auf dem gleichen Niveaubleibt wie bei analogen Depotverwahrungssystemen. Dies kann der neue, fairereund schnellere Handelsstandard werden und weitere Anwendungsfälle imNEAR-DeFi-Ökosystem eröffnen.Im Juli dieses Jahres erhielt Orderly Network mehr als 20 Millionen US-Dollaraus strategischen Investitionsrunden von einer Gruppe vonKrypto-Venture-Schwergewichten und einem Finanzinstitut, darunter PanteraCapital, Dragonfly Capital und Sequoia China.Um sicherzustellen, dass die Handelspaare nach dem öffentlichen Start vonOrderly liquide sind, werden die Marktmacher AlphaGrep, Kronos Research undLedgerPrime die anfängliche Liquidität bereitstellen. Um die Liquidität weiterzu erhöhen, wird Orderly Network Community-Lending-Pools einführen, mit denenToken-Inhaber Assets an Marktmacher verleihen können und dabei von einereinseitigen Liquiditätsversorgung mit nachhaltigen Renditen profitieren.Angesichts der rasanten Entwicklung von DeFi ist Orderly Network bestrebt, dieBedürfnisse von professionellen Händlern und institutionellen Kunden zuerfüllen, indem es einen zuverlässigen Zugang zu digitalen Assets bietet. Durchdie Nutzung der Top-10-Kryptobörse WOO Network und NEAR, einer führendenöffentlichen Layer-1-Blockchain für eine Vielzahl von dApps, ermöglicht OrderlyHändlern die direkte Ausführung von Aufträgen unter Verwendung von SmartContracts und bietet gleichzeitig die gewünschte Flexibilität bei Auftragsgrößenund -preisen.Über unsOrderly Network ist ein genehmigungsloses, dezentrales Börsenprotokoll, das aufNEAR aufbaut. Es wurde im April 2022 mit dem Ziel gegründet, eine äußerstrobuste Liquiditätsschicht-Infrastruktur für dApps zu schaffen, die diese nutzenund darauf aufbauen können. Orderly Network bietet eine marktführende Ausführungmit geringen Latenzzeiten, minimalen Gebühren und Zugang zu umfangreichenLiquiditätsoptionen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website(https://orderly.network/) .