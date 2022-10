G-House Media Network - Tausende Unternehmer haben dieses unbezahlbare Geschenk - Aber entdecken es nie! (FOTO)

Berlin (ots) - "Das wäre wie Gelddrucken" - Marcus Giers, CEO von G-House Media

Auf einer Kundenveranstaltung von G-House Media Network am letzten Montag aufMallorca, die für Marcus Giers zu einem Triumph gerät, präsentierte der CEO vonG-House Media Network nicht nur die neuen strategischen Partner desUnternehmens, Stephan Raif und Hermann Wala, sondern auch die neue bereitsAnfang 2022 ins Leben gerufene Förderabteilung des Unternehmens, die inKooperation mit einem Mülheimer Unternehmen gegründet wurde und bereits jetztals unvergleichlich und zusätzlich wohl als eine der besten & erfolgreichsten KIgestützten Förderabteilungen in der gesamten DACH-Region gilt.Das neue strategische Führungstrio von G-House Media Network, Giers, Raif undWala nahmen sich Zeit für die Unternehmer, Freiberufler & Startups, um sie mitnicht rückzahlbaren Zuschüssen und den Chancen der Bundesregierung im Rahmen derFördermittel & Zuschüsse vertraut zu machen. Stephan Raif, einer dergefragtesten Personal-Branding Experten in der Spitzen-Industrie & Wirtschaftfügte hinzu; "mit den Möglichkeiten der Fördergestaltung in Euren Branchen undStandorten trotzt Ihr zu einem gehörigen Teil den wirtschaftlichenHerausforderungen durch die gestiegenen Kosten in sämtlichen Bereichen undsichert Euch enorme Förderzuschüsse. Das ist eine besondere und nachhaltigefinanzielle Hilfe in schwierigen Zeiten, einfach schnell und erfolgreich". Undweiter führte er aus; "Da bspw. die steueroptimierten Förderungen auchrückwirkend bis 2020 wirken, konnte sich gerade am heutigen Tag einer unserer