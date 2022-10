Berlin (ots) - Verwandle Deine größten Träume in außergewöhnliche

(Unternehmens-)Erfolge.



Aus diesem Jungen wird nie etwas werden, prophezeite die Klassenleiterin seine

Zukunft, als Marcus Giers nach der 8. Klasse die Schule verließ...



Mehr als dreißig Jahre später eröffnet der Medien-Unternehmer & Co-Founder von

G-House Media Network mit seinen Partnern eine MasterClass, in der er

Geschichten und Lektionen darüber gibt, wie man die Erwartungen aller

übertreffen kann.





Im legendären Forbes Magazin las man vor einiger Zeit über ihn (Quelle:https://www.forbes.at/artikel/hart-am-wind-1292.html ) - Zitat: Marcus Giers warschon immer ein Selfmademan: Ohne Schulabschluss schaffte er es, einer derherausragenden Speaker Deutschlands zu werden, heute ist er mit zahlreichenHollywoodstars auf Du und Du. Bereits mehr als ein Jahrzehnt arbeitet Giers mitmächtigen und einflussreichen Persönlichkeiten aus der Welt der TraumfabrikHollywoods, der Welt der internationalen Medien, genauso wie der Wirtschaft &Politik in Europa und den vereinigten Staaten von Amerika zusammen. Die Essenzseiner Erfahrungen sind in diese MasterClass eingeflossen. Herausgekommen isteine überzeugende Anleitung für unternehmerischen Erfolg, in der Marcus Giers &sein internationales Mentoren-Team zeigen, wie man in wenigen Schritten seinBusiness-Leben verändern kann.So besteht Dein Startup oder Unternehmen im Haifischbecken des MarktesMarcus Giers stellt den Gedanken in den Raum und sagt: "Viele kennen dieseSituation, sie haben diese bahnbrechende Geschäftsidee, ein einzigartigesProdukt oder diese besondere Dienstleistung und haben damit ihre eigene Passionzum Business gemacht. Doch was kann man tun, wenn man feststeckt, auf einemPlateau stagniert - wenn man Hilfe braucht und nicht nur von Investoren, sondernim Idealfall auch von Mentoren mit außergewöhnlichen Netzwerken und besonderemKnow-how, die einem lange zur Seite stehen.In dieser MasterClass nimmt Giers die Teilnehmer mit hinter die Kulissen dergroßen deutschen und internationalen Leitmedien und garantiert jedem von ihnenden "großen Medien-Auftritt". Die Förderexperten beantragen und realisieren fürdie teilnehmenden Unternehmen hohe Förderzuschüsse - Giers kalkuliert auf Grundder Erfahrungswerte mit durchschnittlich hoch fünf- bis sechsstelligen Beträgepro Jahr und verschafft den Teilnehmern die Mitgliedschaften in deutschen &internationalen elitären Netzwerken und Organisationen, in denen der"Normalo"-Freiberufler/Unternehmer nie Zutritt bekommen würde.Wenn es um unternehmerischen Erfolg geht......ist es an der Zeit, sich nicht mehr zu fragen, was unternehmerischen Erfolg