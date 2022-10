Dortmund (ots) -



Die CANEI AG und FinCompare unterzeichneten kürzlich Partnerschaftsverträge, um

Unternehmen gemeinsam bei Finanzierungen zu unterstützen.





Zu einem erfolgreichen, zukunftsfähigen Unternehmen gehört Wachstum unbedingtmit dazu. Um Wachstum durch Investitionen zu fördern und täglicheGeschäftsaktivitäten zu meistern, bietet FinCompare (http://www.fincompare.de)seinen Kunden über seine Vergleichsplattform branchenspezifischeFinanzierungslösungen, darunter Kredit, Factoring, Leasing undEinkaufsfinanzierungen, an.Die Zusammenarbeit von CANEI AG und FinCompare soll Unternehmer:innen helfen,durch digitale Abwicklungsprozesse innerhalb kürzester Zeit Finanzierungenabzuschließen.Bis zur Vertragsunterzeichnung war es kein langer Weg; schnell konnten dieRahmenbedingungen geklärt und ein konkreter Aktionsplan erarbeitet werden. Allesim Hinblick darauf, den Unternehmern digital, einfach und schnellmaßgeschneiderte Lösungen und Unterstützungen im Unternehmensbereich zukommen zulassen."Unser Antrieb ist, Unternehmer in die Lage zu versetzen, die Kontrolle überihre unternehmerische Zukunft zu haben. Jeden Tag besser werden. Heute schongute Entscheidungen für morgen treffen. Diese Begleitung und Unterstützung nunauch den Kunden von FinCompare zuteilwerden zu lassen, ist ein wichtiger Schrittfür einen krisenfesten und zukunftsfähigen Mittelstand", erklärt Marcus Linnepe,CEO der CANEI AG (http://www.canei.ag) .Digital. Einfach. Schnell. - Und nun gemeinsam.Sowohl die Kunden von FinCompare als auch die Kunden der CANEI AG schätzen diedigitalen, einfachen und schnellen Prozesse. Durch die Partnerschaft, die diebeiden Unternehmen nun eingegangen sind, können Kunden von FinCompare von nun annoch besser digital, einfach und schnell begleitet werden.Das soll durch die nun eingegangene Partnerschaft gestärkt und ausgebaut werden,um den Mittelstand in Deutschland besser aufzustellen und voranzutreiben.Zukünftig können die Kunden von FinCompare die Leistungen von CANEI kostenlos inAnspruch nehmen. Sie sehen so im Dashboard innerhalb weniger Sekunden nachUpload ihrer Summen- und Saldenlisten (BwA) eine genaue Aufstellung ihres