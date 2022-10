Translumina verstärkt seine Führungsspitze, um die nächste Wachstumsphase voranzutreiben

Neu Delhi (ots/PRNewswire) - Translumina - ein weltweit tätiger Entwickler und

Hersteller innovativer kardiovaskulärer medizinischer Geräte, Implantate und

Zugangsprodukte - ernannte Indranil Mukherjee zum Group CEO und Armin Kiser zum

Managing Director und Chief Operating Officer für die europäischen Aktivitäten

des Unternehmens.



Indranil ist ein Veteran im Gesundheitswesen. In seiner letzten Position als

Managing Director bei der B. Braun Group in Indien erzielte er nachhaltiges und

profitables Wachstum, leitete mehrere Produktlinien (in drei Produktionsstätten)

und ein Team von über 2.000 Kollegen in Indien.