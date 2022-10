Brillenfilialist eyes + more präsentiert neues Branding und Werbekampagne mit Augenzwinkern an die Mitbewerber (FOTO)

Hamburg (ots) - Trau deinen Augen: eyes + more startet mit einem Re-Branding und

neuer Werbekampagne in den Herbst. Dabei setzt der Brillenfilialist auf ein

frisches, junges Design und transportiert mit der Auswahl an Farben und Texten

die Unternehmenswerte Individualität, Vielfalt und Spaß. Im Zentrum der neuen

Kampagne ist das überraschende Preismodell von eyes + more: All-inclusive

Brillen zum Festpreis. Das expandierende Unternehmen geht damit einen weiteren

Schritt, den stetig wachsenden Bekanntheitsgrad zu erhöhen und nachhaltig zu

festigen.



Gemeinsam mit den Kreativagenturen KNSK und The Others wurde das gesamte

Branding von eyes + more neu aufgesetzt - inklusive eines TV-Spots mit einem

augenzwinkernden Seitenhieb an die Mitbewerber. Mit dem Claim "Trau deinen

Augen" und dem neuen Corporate Design zelebriert das in Hamburg ansässige

Unternehmen die Sehbrille und macht sie zum Fashion-Statement. Warme Farben,

sympathische Texte und Icons sowie eine moderne Bildsprache wirken einladend und

sind auf Augenhöhe mit den Konsument:innen. Umgesetzt wird das neue Design in

sämtlichen eyes + more Stores und allen Kanälen wie Homepage, Social Media sowie

Print-, TV- und Online-Werbekampagnen.