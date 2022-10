DAX pendelt weiterhin um 12.200 Punkte

Ein erstes bullisches Signal wäre dabei ein Anstieg über den Widerstandsbereich um 12.380/12.400 Punkte, über den oberen Fibonacci-Fächer im Wochenchart. In diesem Fall wäre mit einem weiteren Hochlauf bis zum Widerstand bei 12.600 Punkten und möglicherweise zum Widerstand bei 12.950/13.000 Punkten zu rechnen.

Am heutigen Abend um 20:00 Uhr wird das Protokoll der geldpolitischen Notenbanksitzung der US-Notenbank Fed veröffentlicht, welches für neue Dynamik sorgen könnte. Am morgigen Donnerstag werden dann die US-Verbraucherpreise für September publiziert und am Freitag stehen die Einzelhandelsumsätze in den USA für September im Fokus. Zudem findet am Freitag der kleine Verfallstermin an den Terminmärkten statt.