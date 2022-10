Haufe-Lexware Real Estate im Geschäftsjahr 2021/22 wieder mit deutlichem Kundenwachstum durch Fokus auf Kundennutzen und Partnerangebote / Kundenorientierung und offenes IT-Ökosystem sichern Erfolg

Freiburg (ots) - Die Haufe-Lexware Real Estate AG, der wohnungs- und

immobilienwirtschaftliche Software-Spezialist der Haufe Group, hat das

Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022 erneut erfolgreich abgeschlossen. Den Grund für

die positive Entwicklung sieht das auf ERP

(Enterprise-Resource-Planning)-Lösungen für die Immobilienwirtschaft

spezialisierte Unternehmen in seinem konsequenten Fokus auf Kundennutzen sowie

die Einbettung seiner Softwareprodukte in offene IT-Ökosysteme.



"Gestaltbare Software-Ökosysteme mit offenen und flexiblen Schnittstellen plus

maximale Konzentration auf die Bedürfnisse unserer Kund:innen und Anwender:innen

sind die Formel unseres Erfolgs am Markt. Damit konnten wir den Umsatz steigern,

trotz der für uns und unsere Kund:innen erst im Frühjahr ausgelaufenen

Corona-Auflagen", kommentiert Ralf Jacobus, verantwortlich für Vertrieb,

Beratung und Support von Haufe-Lexware Real Estate das Jahresergebnis.





Bester Kundenservice braucht qualifizierte Mitarbeiter:innenSeinen Erfolg sichert das Softwareunternehmen mit einer deutlichen Aufstockungder Mitarbeiterzahl ab. So ist in den zwölf Monaten zu Juni 2022 derPersonalstand um 20 Prozent gestiegen. "In der Softwarebranche kann man sich vorallem mit starker Kundenzentrierung und gutem Serviceniveau vom Wettbewerbabheben. Hohe Intensität bei der Kundenbetreuung benötigt mitarbeiterstarkeTeams - schließlich ist der vertrauensvolle und persönliche Umgang mitKund:innen einer unserer wichtigsten Werte", so Jacobus.Folglich entfällt rund die Hälfte der neuen Haufe-Mitarbeiter:innen auf die fürdie Kundenzentrierung besonders wichtigen Teilbereiche Service Innovation undProdukt Support. "Mit einer hochqualifizierten Kundenbetreuung plus der parallelvorangetriebenen Vernetzung unseres Produktportfolios ist die Haufe-Lexware RealEstate für die Herausforderungen der digitalen Plattformökonomie, die immerstärker auch in der Immobilienwirtschaft Einzug hält, für die Zukunft bestensgerüstet", so Jacobus weiter.Haufe-Lexware Real Estate wird von Kund:innen sehr stark weiterempfohlenDass der Fokus des Unternehmens auf Kundenservice und Anwenderfreundlichkeitseiner Softwarelösungen die richtige strategische Ausrichtung ist, spiegelt sichnicht zuletzt in der Entwicklung der Kundenzahlen. Über alle ERP-Lösungen hinweg- von Haufe PowerHaus, einem Flaggschiffprodukt, das seit 25 JahrenBranchenstandards setzt, bis hin zu Haufe axera und Haufe wowinex - wurde einNeukundenzuwachs von rund sieben Prozent erreicht. Auch die Zufriedenheit derBestandskunden konnte signifikant gesteigert werden. So hat sich die