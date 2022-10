Der tschechische Leitindex PX legte um 0,65 Prozent auf 1141,30 Punkte zu. Komercni Banka zogen um 0,9 Prozent an, während Moneta Money Bank um 0,4 Prozent nachgaben. Die Aktien des Versorgers CEZ sanken um ein Prozent auf 792 tschechische Kronen. Erste Group hatte zuvor ihr Kursziel auf 920 Kronen gekappt und die Aktie zugleich von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Analysten preisten in ihrer Studie nun die Möglichkeit neuer Steuern ein.

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Osteuropa haben am Mittwoch uneinheitlich geschlossen. In Warschau und Moskau gab es Verluste, in Budapest und Prag wurden Gewinne verzeichnet. Tags zuvor war es noch umgekehrt gewesen.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer