Lidl-Eigenmarken erhalten erneut gute Ergebnisse in aktueller Ökotest-Ausgabe (FOTO)

Bad Wimpfen (ots) - Zum wiederholten Male punkten Lidl-Eigenmarken in deraktuellen Ausgabe der Ökotest gleich mehrfach. So erhalten die "CrownfieldKernige Haferflocken" das Gesamturteil "Sehr gut", die Bio-Variante "CrownfieldBio Organic Haferflocken" schneidet mit "Gut" ab. Bei beiden Produkten ist dasUrteil für die Testergebnisse der Inhaltsstoffe hervorzuheben, welches mit "Sehrgut" bzw. "Gut" ausfällt. Mit einem Preis von 0,69 Euro pro 500 Gramm für daskonventionelle Produkt und 0,95 Euro pro 500 Gramm für die bio-zertifiziertenHaferflocken gehören die Lidl-Produkte zu den günstigsten im Test.Im Near-Food-Bereich erzielen Produkte aus der Gesichts- und Zahnpflege positiveErgebnisse. Die "Cien Sanfte Reinigungsmilch" schneidet dabei mit demGesamturteil "Sehr gut" ab. Auch hier loben die Tester die Inhaltsstoffe undbescheinigen dem Lidl-Produkt in dieser Kategorie ein "Sehr gut". ImZahnpflege-Bereich erhalten gleich drei Lidl-Produkte das Gesamturteil "Gut".Das "Dentalux Zahnband besonders gleitfähig, Minzaroma", die "Dentalux Zahnseideaufquellend, Minzaroma" sowie die "Dentalux Zahnseide gewachst" schneiden beiden Testergebnissen der Inhaltsstoffe mit "Gut" ab und zählen mit einem Preisvon jeweils unter einem Cent pro halben Meter zu den günstigsten im Test.Ein weiteres Highlight ist das "Cien Kinder Shampoo & Dusche 2 in 1 LovelyUnicorn", welches ebenfalls mit "Gut" abschneidet. Auch hier spiegelt sich dasGesamtergebnis in den Inhaltsstoffen wider: Dieser Bereich wurde als "Gut"bewertet.Erneut zeigt sich: Beste Qualität gibt es zum gewohnt günstigen Lidl-Preis -sowohl im Food- als auch im Near-Food-Bereich.