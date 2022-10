LONDON, 12. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Die Analyse von Fineqia International Inc. (das „Unternehmen" oder „Fineqia") (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Frankfurt: FNQA) zu weltweiten börsengehandelten Produkten (Exchange Traded Products, ETPs), die Kryptowährungen als Basiswerte haben, ergab im September einen Rückgang von 7,5 % des Wertes ihrer verwalteten Vermögenswerte (AUM).

Im Jahresvergleich sank das Gesamtvolumen der 157 Krypto-ETPs von 58,5 Mrd. USD auf 23,4 Mrd. USD, was dem Wert von 109 börsennotierten ETPs zu Beginn des Jahres entspricht. Am 1. Oktober lag die gesamte Marktkapitalisierung der Kryptowährungen unter einer Billion USD, gefolgt von einem weiteren Rückgang von 3,3 % im September, verglichen mit 2,2 Billionen USD im Januar. Dies dürfte eine Folge des weltweiten Anstiegs der Zinssätze und der Verknappung der Liquidität zur Bekämpfung der Inflation angesichts der stark gestiegenen Energiepreise sein.

„Es überrascht nicht, dass der Krypto-ETP-Markt im vergangenen Monat weitgehend dem zugrundeliegenden Kryptomarkt gefolgt ist", erklärte Bundeep Singh Rangar, CEO von Fineqia. „Das makroökonomische Umfeld und die geopolitischen Entwicklungen werden sich voraussichtlich auch weiterhin auf die Nachfrage nach und die Preise von Kryptoanlagen auswirken."

ETPs, die Bitcoin (BTC) halten, gingen um 4 % von 16,7 Mrd. USD im selben Zeitraum auf 16 Mrd. USD zurück. Das steht in engem Zusammenhang mit dem 4 %-igen Rückgang des BTC-Preises, der am 1. Oktober auf etwa 19.000 USD fiel, verglichen mit 20.000 USD im Vormonat. ETPs, die aus alternativen Coins oder einem Korb von Kryptowährungen bestehen, fielen um 6 % bzw. 7 %.

Auf Ethereum (ETH) lautende ETPs fielen im September um 16 % auf 5,6 Mrd. USD von 6,7 Mrd. USD. Dies hängt stark mit dem Preis von Ethereum (ETH) zusammen, der im gleichen Zeitraum um 17,3 % sank. Der Preis von Ethereum (ETH) unterlag im September starken Schwankungen, die hauptsächlich auf die am 15. September durchgeführte Fusion zurückzuführen sind. Sie führte zu einer Änderung des Konsensmechanismus der Blockchain von Proof of Work (PoW) zu Proof of Stake (PoS).