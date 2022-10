Wialon kürt die 12 besten Telematiklösungen zum IoT-Projekt des Jahres 2022

Vilnius, Litauen (ots/PRNewswire) - Der weltweit einzige Wettbewerb für

IoT-Lösungen IoT-Projekt des Jahres (https://bit.ly/3Eu4VEt) fand zum dritten

Mal statt und zeichnete die 12 besten Projekte der letzten 12 Monate aus. Den

ausgezeichneten Unternehmen ist es gelungen, die funktionellsten Lösungen zu

entwickeln und nicht standardisierte Ideen unter Verwendung von Telematik- und

IoT-Technologien in verschiedenen Branchen umzusetzen. Diese Projekte wurden

weltweit durchgeführt, von der Schweiz, Israel und Litauen bis Mexiko, Südafrika

und Libanon. Die Gewinner wurden am 9. Oktober 2022 in Dubai bekannt gegeben.



Die internationale Jury von IoT-Experten aus namhaften Unternehmen der Branche

wie Wialon (https://bit.ly/3T0Lxmm) , Teltonika Telematics, Volvo Construction

Equipment, IoT M2M Council, Queclink Wireless Solutions und Xirgo Global |

Sensata kürte die Gewinner aus 11 Nominierungen. Sie wurden in verschiedenen

Kategorien ermittelt: vom Kühlketten-Transportwesen und dem Langstreckenverkehr

bis hin zur Landwirtschaft und der öffentlichen Sicherheit. Das beste Projekt

unter allen Teilnehmern erhielt den Community Choice Award. Der Gewinner wurde

durch eine offene Abstimmung in der IoT- und Telematik-Community ermittelt. Die

meisten Stimmen erhielt ein Projekt, das von einem Anbieter von

Unternehmenslösungen, MaliaTec (https://www.maliatec.com/maliatec/home) aus dem

Libanon, umgesetzt wurde.