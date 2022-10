Julianne Moore teilt intimes Selfie von sich in einem LILYSILK Classic Freesia Shirt Dress, während Sie sich auf das 79. Filmfestival von Venedig vorbereitet

VENEDIG, Italien, 12. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- LILYSILK, die weltweit führende Seidenmarke, die das Ziel hat, Menschen zu einem spektakulären, nachhaltigen Leben zu inspirieren, ist weiterhin die bevorzugte Marke für weltreisende Top-Prominente. Die amerikanische Schauspielerin und Autorin Julianne Moore teilte am 7. September 2022 ein Instagram-Selfie in einem marineblauen LILYSILK Classic Freesia Shirt Dress, als sie sich in ihrem Hotelzimmer auf ihre Aufgabe als Präsidentin der internationalen Jury des Wettbewerbs beim 79. Internationalen Filmfestival in Venedig vorbereitete.

Das klassische Freesia-Hemdkleid aus Seide mit Perlmuttknöpfen liegt geschmeidig und luxuriös auf der Haut und ist die perfekte Ergänzung zu jeder modernen Kollektion mit Charmeuse-Seide und entspannter Passform um die Arme. Es gibt Frau Moore den Komfort und die Flexibilität, die sie benötigte, als sie sich in ihrem Zimmer gut gelaunt entspannte, bevor sie bei der prestigeträchtigen Veranstaltung in Venedig den Vorsitz über die Jury führte.