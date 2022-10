Sinopec veröffentlicht Nachhaltigkeitsberichte zum Thema Verpackungsmaterialien und abbaubare Kunststoffe

PEKING, 12. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Die China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, „Sinopec") hat drei Nachhaltigkeitsberichte veröffentlicht, die den aktuellen Stand der Verwendung von Verpackungsmaterialien und abbaubaren Kunststoffen im Land in Bezug auf die nachhaltigen Entwicklungsziele Chinas aufzeigen.

Die drei Berichte – der „Forschungsbericht 2021-2030 über das Potenzial zur Verringerung der Kohlenstoffemissionen durch umweltfreundliche Verpackungen in der chinesischen Expressdienstbranche", die „2021 Studie über die Umweltauswirkungen und das Recycling von Imbiss-Plastikverpackungen in der Gastronomie" und der „Forschungsbericht zur Umweltverträglichkeitsprüfung und politischen Unterstützung in Bezug auf abbaubare Kunststoffe" wurden in Zusammenarbeit mit verschiedenen führenden Forschungsinstituten in China durchgeführt, darunter die Tongji University (Berichte über umweltfreundliche Verpackungen in der Expressdienstbranche und Imbiss-Plastikverpackungen in der Gastronomie) und die School of Environment, Tsinghua University (Bericht über abbaubare Kunststoffe).