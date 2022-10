Bis zu 500 QUANTRON Class 8 Fuel Cell Trucks für US-amerikanische TMP Logistics Group Ltd.

Unterzeichnung eines Rahmenvertrags zwischen QUANTRON und der TMP Logistics Group Ltd. über eine Bestellung von bis zu 500 Lkw der Klasse 8 mit FCEV-Antriebssystem, die bis 2024 geliefert werden sollen

Immenses Marktpotenzial in den USA : Der Gesamtmarkt für Class 8-Fahrzeuge bis 2030 liegt bei rund 280.000 bis 300.000 Fahrzeugen, wovon ein Großteil zukünftig vollelektrisch und mit Wasserstoff-Brennstoffzelle betrieben wird

Starke Unterstützung für die Zusammenarbeit durch die deutsche Delegation mit Hubert Aiwanger, stellvertretender Ministerpräsident von Bayern und bayerischer Wirtschaftsminister

AUGSBURG, Germany, 12. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Der deutsche E-Mobilitätsspezialist QUANTRON hat mit der TMP Logistics Group Ltd. einen Rahmenvertrag über die Lieferung von bis zu 500 Class 8 Trucks mit FCEV-Antriebssystem unterzeichnet. Die Vertragsunterzeichnung fand auf dem Hydrogen Americas Summit am 12. Oktober in der Delegation der Deutschen Industrie und Handelskammer (DGIC) statt. Die Veranstaltung wurde von der Deutschen Botschaft in Washington D.C. unterstützt.

Die Fahrzeuge, die über Quantron-as-a-Service (QaaS) betrieben werden, sollen bis 2024 ausgeliefert werden. Es ist außerdem beabsichtigt, emissionsfreie Fahrzeuge von Drittanbietern in die QaaS-Plattform zu integrieren und den Kunden auf Basis der Gesamtbetriebskosten (TCO) emissionsfreie Lösungen auf Kilometerbasis anzubieten. QUANTRON ist vertragsgemäß der bevorzugte Lieferant von FCEV-betriebenen Class 8 Trucks für TMP Logistics.

Der Rahmenvertrag wurde von Andreas Haller, dem Gründer und Vorstandsvorsitzenden der QUANTRON AG, und seitens TMP Logistics von Michael Watts (Business Developement & Strategic Partnerships) in Vertretung von Raymond F. Staples,Esq. unterzeichnet. Staples, ein Pionier als Unternehmer und Investor in den aufstrebenden Märkten Mittel- und Osteuropas, ist Gründer und Vorsitzender der globalen Investmentgesellschaft TMP Holdings Inc. sowie Vorstandsvorsitzender und CEO der TMP Logistics Group, einer integrierten Gruppe von mehr als einem Dutzend Speditions-, Logistik- und logistikbezogenen Softwareunternehmen in den USA. Zu diesen Unternehmen zählt auch - die National Freight Group, der größte Auftragnehmer für FedEx Ground im Linienverkehr in den USA.