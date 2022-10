„Infinity Stone freut sich, seine Grundfläche auf dem Projekt Galaxy in Quebec zu erweitern“, sagte Zayn Kalyan, CEO von Infinity Stone. „Das Projekt Galaxy bietet aufgrund historischer Berichte eine sehr aussichtsreiche Gelegenheit für eine Lithiummineralisierung, insbesondere angesichts der Nähe zur Infrastruktur, des einfachen Zugangs und der niedrigen Explorations- und Betriebskosten“, so Kalyan weiter.

Der Claim-Block liegt etwa 700 Meter nördlich von Infinity Stones Projekt Galaxy und erstreckt sich über etwa 10 Kilometer entlang des westlichen Randes des Lac Petawaga. Das neu erworbene Gebiet wurde im Anschluss an das Explorationsprogramm des Unternehmens im September 2022 als aussichtsreich für LCT-Pegmatite eingestuft. Das Programm umfasste Probenentnahmen, das Freilegen der Aufschlüsse per Hand, Entnahme von Schlitzproben sowie Sprengungen und die Gewinnung einer 150 kg schweren Großprobe von Pegmatitmaterial.

Vancouver, British Columbia, 12. Oktober 2022 - Infinity Stone Ventures Corp. (CSE: GEMS) (OTC: GEMSF) (FWB: B2I) (das „Unternehmen“ oder „Infinity Stone“) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen durch Abstecken zusätzliche 2.114 Hektar auf 36 Parzellen erworben hat, die an das unternehmenseigene Lithiumprojekt Galaxy (das „Projekt Galaxy“) in der Nähe von Mont Laurier, Quebec, angrenzen, wobei die Anträge auf weitere 14 Parzellen noch ausständig sind.

- Die erweiterten Claims wurden im Anschluss an das Explorationsprogramm im September 2022 als aussichtsreich für LCT-Pegmatite eingestuft.

- Infinity Stone erweitert sein Landpaket um 2.114 Hektar mittels 36 Claims, die an das unternehmenseigene Lithiumprojekt Galaxy angrenzen.

Infinity Stone erweitert das Lithiumprojekt Galaxy in Quebec

