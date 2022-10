BEIJING, 12. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Die chinesische Baijiu-Marke Red Xifeng, die zu einer der renommiertesten Baijiu-Marken Chinas – Xifeng Liquor – gehört, wurde von den Teilnehmern des NEXT Summit (Bali 2022), der vor Kurzem stattfand, sehr positiv aufgenommen.

Unter dem Motto „Global Change and Rebuilding Collaboration" zog der Gipfel Dutzende von Politikern, Wissenschaftlern, Wirtschaftsführern und Start-up-Unternehmern aus vielen Ländern an, um Einblicke in die Entwicklung mehrerer Branchen zu teilen.