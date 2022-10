Polestar 3 - der SUV für das Elektrozeitalter (FOTO)

GÖTEBORG, SCHWEDEN (ots) -



- Der Polestar 3 ist der erste SUV des Unternehmens und sein erstes Auto, das

auf zwei Kontinenten produziert werden soll

- Einzigartige, von Polestar Precept inspirierte Designsprache feiert

Produktionsdebüt

- Vollelektrischer SUV als Fünfsitzer mit einer Leistung von bis zu 380 kW und

910 Nm

- Umfassende Standardausstattung bei Markteinführung verfügbar; Preis ab 89.900

Euro[1]



Polestar (Nasdaq: PSNY) stellt offiziell den Elektro Performance SUV Polestar 3

vor. Skandinavischer Minimalismus und Purismus verbinden sich mit den

wichtigsten Charakteristiken eines Sport Utility Vehicles und definieren so den

SUV für das Elektrozeitalter. Polestar 3 strebt an, den SUV nicht nur mehr

Relevanz und Verantwortung zu verleihen, sondern ihn auch aus den richtigen

Gründen begehrenswert zu machen.





"Der Polestar 3 ist ein leistungsstarker Elektro SUV, der mit einemunverwechselbaren, skandinavischen Design und exzellenter Fahrdynamik alle Sinneanspricht", so Thomas Ingenlath, CEO von Polestar. "Mit dem Start der PolestarHerstellung in den Vereinigten Staaten vergrößern wir unsere Produktionspräsenz.Wir sind stolz und freuen uns, unser Portfolio zu erweitern, während wir unserschnelles Wachstum fortsetzen."Der Polestar 3 präsentiert sich mit einem neuen aerodynamischen Profil, bei dembesonderer Wert auf die Beibehaltung der typischen Merkmale eines SUV gelegtwurde, einschließlich einer kraftvollen und breiten Positur. Dies wurde durchsubtile, aber effektive aerodynamische Optimierung erreicht - darunter ein vornein die Motorhaube sowie ein in den Heckspoiler integrierter Aero Wing und AeroBlade am Heck."Dieses Auto wurde von Anfang an als ein Polestar konzipiert und verfügt überfür uns neue charakteristische Merkmale - wie die geteilten Scheinwerfer, dieSmartZone und den vorderen Aero Wing", so Thomas Ingenlath weiter.Die Interior-Materialien des Polestar 3 wurden aufgrund ihrerNachhaltigkeitsmerkmale ausgewählt und sorgen gleichzeitig für eine hochwertigeÄsthetik und luxuriöse Haptik. Dazu gehören "bio-attributed" MicroTech,tierschutzzertifiziertes Leder und vollständig rückverfolgbare Bezüge aus Wolle.Der Polestar 3 ist das erste Fahrzeug von Polestar, das mit dem NVIDIA DRIVECore-Computer mit Software von Volvo Cars ausgestattet ist. Die leistungsstarkeAutomobilplattform von NVIDIA verarbeitet Daten von den zahlreichen Sensoren undKameras des Fahrzeugs, um fortschrittliche Fahrerassistenz-Sicherheitsfunktionenund Fahrerüberwachung zu ermöglichen.