Wirtschaft GroKo-Gutachten schloss mögliche Gefährdung der Gasversorgung aus

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Ein bislang geheim gehaltenes Gutachten der früheren Bundesregierung ist noch im vergangenen Dezember zu dem Ergebnis gekommen, dass die inzwischen zerstörte Gaspipeline Nord Stream 2 die Versorgungssicherheit verbessern würde. "Die Gas- und Elektrizitätsversorgung der Bundesrepublik Deutschland wird nicht gefährdet", heißt es in der 54-seitigen Stellungnahme, über die der "Spiegel" berichtet.



An der Versorgungssicherheit änderten auch "die besonderen Umstände des Einzelfalls" nichts, ebensowenig der "Grundsatz der Energiesolidarität" in der EU. Erst zwei Tage vor dem Ende der regulären Regierungszeit schickte der damalige Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) das Gutachten an die Bundesnetzagentur, damit der Genehmigungsprozess für die neue Leitung weitergehen konnte. Mit abgezeichnet hat das Gutachten auch das Bundesfinanzministerium unter der Leitung des heutigen Bundeskanzlers Olaf Scholz (SPD). Aus der Feststellung, dass sich die "Importabhängigkeit der EU deutlich erhöht" habe und heute bei "fast 90 Prozent" liege, zog das Wirtschaftsministerium nicht den Schluss, dass mit Nord Stream 2 die Abhängigkeit noch größer, noch riskanter werden könnte.