Große Konsumgüterunternehmen signalisieren gemeinsamen Bedarf an 800.000 Tonnen chemisch recycelter Materialien

PARIS, 12. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Zwölf Mitgliedsunternehmen der Coalition of Action on Plastic Waste (Aktionsbündnis gegen Kunststoffabfälle) des Consumer Goods Forum (CGF) haben heute ein Schreiben an Lieferanten, Aufsichtsbehörden und Investoren veröffentlicht, in dem sie im Einklang mit ihren Umweltschutzvorkehrungen ihren Bedarf nach der Beschaffung von chemisch recyceltem Material zum Ausdruck bringen. Laut einer breiter angelegten Umfrage unter den Mitgliedsunternehmen des Bündnisses besteht bis 2030 ein Bedarf an 800.000 Tonnen chemisch recycelten Materialien pro Jahr, zusätzlich zu ihrem Bedarf an mechanisch recycelten Materialien.

Im April 2022 veröffentlichten Bündnismitglieder ein Dokument mit dem Titel „Chemical Recycling In a Circular Economy for Plastics" (Chemisches Recycling im Rahmen einer Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe), das die Entwicklung neuer Technologien zum Recycling von Kunststoff anregt, die sechs Grundprinzipien für eine glaubwürdige, sichere und umweltverträgliche Entwicklung erfüllen. Gleichzeitig veröffentlichten die Bündnismitglieder eine unabhängige Studie für ein Life Cycle Assessment (LCA – Lebenszyklusanalyse), die zeigt, dass Emissionen auf Systemebene in bestimmten Regionen und unter gewissen Bedingungen um etwa 40 % geringer wären, wenn ein bedarfsgerechtes chemisches Recycling vorhanden wäre, um wiederverwertbare Kunststoffabfälle zu verarbeiten, anstatt sie zu verbrennen. Das Bündnis räumt ein, dass die Technologie für chemisches Recycling keine Wunderwaffe ist. Sie ist jedoch eine elementare Technologie, die einen sehr wichtigen Zweck zur Wiederverwertung von unvermeidbaren Kunststoffabfällen, die andernfalls nicht mechanisch recycelt werden können, erfüllen kann.