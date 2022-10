Lwiw, Ukraine (ots/PRNewswire) - Auch sieben Monate nach ihrem Beginn ist die

anhaltende umfassende Invasion nicht zu einem Hindernis für die IT Arena

geworden, eine Technologieveranstaltung, die Unternehmer, Investoren, Start-ups

und Medien zusammenbrachte, um Einheit, Resilienz und Unterstützung für die

Ukraine zu zeigen. Die IT Arena veranstaltete neben einem Wettbewerb für

ukrainische Start-ups auch fünf aufschlussreiche Podiumsdiskussionen mit

Schwerpunkten auf Cybersicherheit, Militärtechnologie und der Zusammenarbeit von

Regierung und Wirtschaft.



Mutig, widerstandsfähig und ehrenamtlich engagiert





Der erste Tag der IT Arena (https://itarena.ua/) begann mit dem Halbfinale derStart-ups, das in einer ehemaligen Glasfabrik ausgerichtet wurde, die nun zumkreativen Raum !Fest Republic wiederbelebt wurde. Auf einige Stunden desPitching folgte die Eröffnungszeremonie der Veranstaltung in der Lviv NationalOpera.Nach einer kurzen Einführung durch Stepan Veselovskyi(mailto:stepan.veselovskyi@itcluster.lviv.ua) , den CEO der IT Arena, begann dieerste Podiumsdiskussion. Serhiy Prytula und Taras Chmut, Vertreter der beidengrößten Wohltätigkeitsstiftungen in der Ukraine, Prytula Charity Foundation undCome Again Alive, wurden von Haluk Bayraktar, CEO des führendenUAV-Produktionsunternehmens der Türkei, unterstützt, der online zugeschaltetwar."Extreme Zeiten erfordern extreme Lösungen", sagte Haluk Bayraktar undkommentierte, warum sein Unternehmen drei Bayraktar TB2 an die Ukraine gespendethat. Er war beeindruckt von der Wirkung, die die ukrainischeFreiwilligenbewegung durch die Initiative "People's Bayraktar" entfaltet hat(eine Crowdfunding-Kampagne der Prytula Charity-Stiftung, die ihre Zieleinnerhalb von Tagen erreicht hat).Start-up-WettbewerbAufgrund des Krieges bewarben sich weniger Start-ups als sonst für denWettbewerb. Von den 70 Bewerbungen wurden 28 Teams qualifiziert und konnten ihreIdeen auf der Bühne der Veranstaltung vorstellen, und zehn Teams qualifiziertensich anschließend für das Finale. Die Finalisten konzentrierten sich darauf,technologische und humanitäre Probleme in der Praxis zu lösen. Fünf von zehnTeams konzentrierten sich auf Medtech-Lösungen.Der Gewinner der Startup Competition 2022 wurde WRAP, eine App, die dieArbeitsabläufe bei der Videoproduktion automatisiert. Das Team gewann den BestStartup Award und einen Preis in Höhe von 20.000 US-Dollar von IT Arena, CRDFund USF.Cybersicherheit, Regierung und UAVs"Eines der Dinge, auf die ich mich freue, ist es, mehr Informationen darüber zu