- Ein neuer Bericht der Everest Group unterstreicht die wachsende Nachfrage von

Mitarbeitern nach sofortigem Zugang zu ihren Gehältern

- 75 % der Mitarbeiter weltweit planen, ihren Arbeitsplatz zu wechseln, wobei

mehr als die Hälfte angibt, dass das soziale und finanzielle Wohlbefinden

Auswirkungen auf ihre Mitarbeitererfahrung hat

- Arbeitgeber könnten feststellen, dass die Anwerbung und Bindung von Talenten

ohne flexible Vergütungslösungen erschwert wird



Ein neuer Bericht der Everest Group weist darauf hin, dass Menschen auf der

ganzen Welt einen flexiblen Zugang zu ihren Gehältern wünschen, aber globale

Lösungen, die dieser Nachfrage gerecht werden, sind knapp.





Der Bericht - Global Earned Wage Access (EWA): Strategic Benefits for Employersand Financial Well-being for Employees (https://www.cloudpay.com/report/everest-earned-wage-access?utm_campaign=2022-Mktg-C-CPNG-Everest%20Report-Oct&utm_source=Press%20Release&utm_medium=Article&utm_term=Everest%20Report%202022) - (GlobalEarned Wage Access (EWA): Strategische Vorteile für Arbeitgeber und finanziellesWohlbefinden für Mitarbeiter) zeigt, dass eine Kombination aus neuenAnforderungen von Mitarbeitern in einer flexiblen Arbeitswelt, die Notwendigkeiteines schnellen Zugangs zu Finanzmitteln aufgrund finanzieller Schwierigkeitenund der Wunsch nach einer konsumorientierten Erfahrung dazu führt, dassArbeitgeber den Zugang zu Gehältern je nach Bedarf der Arbeitnehmer gewährenmüssen.Der Everest Group zufolge gibt es trotz dieser Nachfrage nur eine HandvollAnbieter, die EWA-Lösungen (Earned Wage Access, EWA) anbieten, und eine nochgeringere Zahl verfolgt einen globalen Ansatz. Dies ist ein Hinweis dafür, dasseine Abneigung gegenüber Veränderungen der "ungebrochenen" Prozesse derGehaltsabrechnung oder ein mangelndes Bewusstsein der Verfügbarkeit einerglobalen Lösung besteht.Das Versäumnis, mit der Zeit zu gehen, könnte sich nachteilig auf dieEinstellungsstrategien auswirken. Laut der Everest Group planen weltweit 75 %der Belegschaft einen Arbeitswechsel. 57 % der Befragten gaben an, dassWellness-Programme, einschließlich des finanziellen Wohlbefindens, einendirekten Einfluss auf ihre Mitarbeitererfahrung haben, während 43 % angaben,dass eine Prozessverbesserung ein starker Einflussfaktor ist. Vor diesemHintergrund könnten künftige Strategien zur Anwerbung und Bindung von Talentenohne EWA-Lösungen erschwert werden.Paul Bartlett, CEO von CloudPay, kommentierte: "Die Umstellung auf flexiblereGehaltsabrechnungslösungen nimmt seit geraumer Zeit zu, wird aber in einerPost-COVID-19-Landschaft, in der agile Arbeitsmöglichkeiten in Verbindung mit