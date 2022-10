Die beiden Parteien kommen nach der Landtagswahl auf eine Mehrheit im Parlament - Rot-Grün ist die erklärte Wunschkoalition des SPD-Politikers. Weil regierte bereits in seiner ersten Amtszeit von 2013 bis 2017 mit den Grünen zusammen. Noch besteht die Landesregierung aus einem Bündnis von SPD und CDU./mni/DP/he

HANNOVER (dpa-AFX) - Niedersachsens SPD und Grüne kommen am Donnerstag (12.00 Uhr) in Hannover zu Auftaktgesprächen für eine mögliche Regierungsbildung zusammen. Danach werden Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Grünen-Spitzenkandidatin Julia Willie Hamburg ein Pressestatement abgeben.

Gespräche für mögliche rot-grüne Regierungsbildung in Niedersachsen

