BERLIN (dpa-AFX) - Die Union im Bundestag fordert von der Bundesregierung stärkere Bemühungen zum Schutz der kritischen Infrastruktur in Deutschland. "Die Ampel und Frau (Innenministerin Nancy) Faeser machen viele Ankündigungen, aber ihre Bilanz in diesem Bereich ist bislang äußerst dürftig", sagte die stellvertretende Fraktionschefin Andrea Lindholz (CSU) der "Rheinischen Post" (Donnerstag). "Die Ampel agiert zu langsam und zu zögerlich und riskiert damit das Vertrauen der Menschen in die Wehrhaftigkeit unserer Demokratie."

Deutschland werde mit hybriden Mitteln angegriffen, so Lindholz. "Diese Angriffe müssen wir entschlossen und geschlossen abwehren. Der Schutz der kritischen Infrastruktur muss höchste Priorität haben." Mit Blick auf Ausstattung und Personal der Bundespolizei tue die Bundesregierung "bisher viel zu wenig". Bei der aktiven Cyberabwehr und modernen Befugnissen für die Sicherheitsbehörden "kommt gar nichts", kritisierte Lindholz.